Wild Tales - Jeder dreht mal durch!

In der Episode "Pasternak" bemerken die Passagiere eines sich in der Luft befindenden Flugzeugs, dass alle dieselbe Person kennen. Alle haben dieser Person geschadet, und diese will sich jetzt dafür rächen.



In "Las Ratas" ("Die Ratten") erkennt eine Kellnerin im Restaurant einen Mann wieder, der ihre Familie einst in den Ruin trieb. Geplagt von Wut und Gewissensbissen, muss sie sich entscheiden, ob sie ihre Chance der Rache nutzen will.



In "El más fuerte" ("Der Stärkere") wird ein snobistischer junger Geschäftsmann auf einer einsamen Landstraße von einem vor ihm trödelnden Laster am Überholen gehindert. Bei einer Autopanne treffen sich die beiden Autofahrer wieder, und es kommt zum Duell.



In "Bombita" ("Kleine Bombe") rechnet ein Sprengmeister mit dem korrupten System des staatlichen Abschleppunternehmens seiner Stadt ab.



In "La Propuesta" ("Der Vorschlag") geht es um einen Familienvater, dessen Sohn während einer alkoholisierten Autofahrt eine schwangere Frau überfahren hat. Die Familie will das Geschehen vertuschen, doch da steht schon der Staatsanwalt vor der Tür, und auch der Witwer lässt nicht lange auf sich warten.



In der letzten Geschichte, "Hasta que la muerte nos separe" ("Bis dass der Tod uns scheidet"), möchte eine Braut eigentlich den schönsten Tag in ihrem Leben feiern. Als sie feststellt, dass der Ehemann auch seine Affäre eingeladen hat, rastet sie aus und sinnt auf Rache.



Der argentinische Kinohit "Wild Tales" wurde von Regisseur und Drehbuchautor Damián Szifron in Szene gesetzt und unter anderen vom spanischen Kultregisseur Pedro Almodóvar und seinem Bruder Augustín Almodóvar produziert. Die schwarze Komödie erhielt eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film und lief im Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes.