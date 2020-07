Willkommen auf dem Land!

Rita und Leo sind seit 25 Jahren ein Paar, und Rita will sich endlich ihren lang gehegten Wunsch erfüllen: ein Leben auf dem Land. Sie ziehen von Berlin in ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 18.07.2020, 12:15 - 13:45 Datum: 18.07.2020 Verfügbarkeit: