Statt drei Tage Tirol haben Melanies vergnügungssüchtige Freundinnen einen Trip nach Ibiza gebucht. Doch der Flug wird gecancelt. Also beschließen die Frauen: "Wir machen durch bis morgen früh."



Zu Hause gibt sich Ali jede Mühe: ein Wochenende nur er und das Baby. So wehrt er sich mit Händen und Füßen, als die alten Kumpels bei ihm vorbeischauen. Aber ein Bierchen kann man den Freunden nun wirklich nicht verwehren. Fast wäre es dabei geblieben, hätte Rocky Harkensen nicht Ärger mit dem Kiez-Kaiser. Der will ein Exempel statuieren und entführt ausgerecht Ali. Und so beginnt eine Tour de Force durch die Hamburger Nacht: Während die Jungs sich mit Baby Bobby auf die Suche nach dem Papa machen, lassen es die Mädels auf der Reeperbahn krachen.