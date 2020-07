Wir wären andere Menschen

Im brütend heißen Sommer reifen in Ruperts verzweifeltem Kopf und Herz Rachepläne heran. Als Erstes wird der inzwischen pensionierte Christoph Horn ertrunken im Rhein gefunden. Die Leute im Dorf sagen, er konnte nicht schwimmen, aber die Gerüchteküche brodelt. Kommissar Wackwitz findet keine Beweise für einen Mord. Als kurz darauf auch Josef Bäumler und seine Frau in ihrem Haus erschossen werden, gerät Rupert ins Visier des Kommissars. Aber er kann wieder nichts beweisen. Zu spät wird Rupert klar, dass seine Rachemorde keine Befreiungsschläge sind. Die Rückkehr in die Heimat ist zum Albtraum geworden.