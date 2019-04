Zero Dark Thirty

Zwei Jahre nach den Anschlägen am 11. September 2001 in New York City ist eine Eliteeinheit der CIA in Afghanistan bereits seit einiger Zeit bemüht, Osama bin Laden zu fassen. Die junge Agentin Maya (Jessica Chastain) stößt als Neue zum Team, doch durch ihren Kollegen Dan (Jason Clarke) lernt sie schnell, wie sie vorzugehen hat.