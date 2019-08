Zu mir oder zu dir?

Er war bisher der einzige Mann, den sie in ihrem Leben brauchte. Als Christiane mit dem Gedanken spielt, dass ihr Geschäftspartner Robert vielleicht auch ein Partner auf anderer Ebene sein könnte, erlebt sie einen Schock.



Robert eröffnet ihr, dass er seine Firmenanteile verkaufen will, um mit seiner jungen Assistentin in eine Finca auf Mallorca zu ziehen.



Doch dann zieht Christiane einen Auftrag an Land und will Iris zu den Auftraggebern nach Dubai schicken. Dabei stellt sich heraus, dass Iris einen neuen Freund hat: den 30 Jahre älteren Christoph. Das kann Christiane nicht zulassen - ein reicher Sunnyboy in der Midlife-Crisis, der ihre Iris zum hübschen Accessoire degradieren und ihrer Karriere im Weg stehen wird.



Doch ihre Interventionen gehen nach hinten los. Iris ist stinksauer, und Dubai soll ihr letzter Job für Christiane sein. Kaum ist Iris in den Flieger gestiegen, steht Christoph vor Christianes Tür und will sie mit einem Bauprojekt beauftragen. Er hat gehört, sie sei die Beste - und außerdem will er ihre Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Christiane kann nicht fassen, wie selbstgefällig dieser Mann ist. Doch sie muss den Auftrag annehmen, die Firma braucht das Geld.



Christoph entpuppt sich als aufmerksam, intelligent und charmant. Er passt so gar nicht in Christianes vorgefertigtes Bild. Auch Christoph fühlt sich von der leidenschaftlich übergriffigen Frau angezogen. Die beiden kommen sich näher.