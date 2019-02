Zum Ausziehen verführt

Al und Sue sind ratlos. Sie lieben ihr Kind, aber nach 35 Jahren elterlicher Fürsorge wären sie doch gerne mal wieder unter sich, haben außerdem Pläne für einen Umbau des Hauses nach Tripps Auszug. Bei einer Grillparty erhalten sie von Freunden einen abenteuerlichen, angeblich aber todsicheren Tipp. Sie sollen sich Hilfe bei Paula (Sarah Jessica Parker) holen - einer Frau, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, männliche Nesthocker aus dem Nest zu locken, und zwar für immer. Und so treffen sich - was für ein Zufall! - eines baldigen Tages in einem Möbelgeschäft in der Mittagspause Al, Sue, Tripp und Paula.