Regisseur Sergio Leone hat mit dem Film "Zwei glorreiche Halunken" sein Handwerk perfektioniert und - nach "Für eine Handvoll Dollar" und "Für ein paar Dollar mehr" - seine Dollar-Trilogie zu einem fulminanten Abschluss geführt und mit ihr den Italowestern begründet. "The Good, the Bad & the Ugly" - so der englische Originaltitel - gilt als einer der besten Western der Filmgeschichte. Die epischen Bilder von Kameramann Tonino Delli Colli und die unvergleichliche Musik von Ennio Morricone werden von Leone zu einer grandiosen Western-Oper verwoben. Spannende Dynamik und fast quälend breite Inszenierung, Panorama-Aufnahmen und Close-ups der markanten Gesichter wechseln einander ab, bis sich die aufgestauten Emotionen in einem gnadenlosen Showdown auf dem Friedhof entladen.