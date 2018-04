Süher, die kurz darauf die Apotheke erreicht, erschießt Arne Terjehusen. Der Tod des Einbrechers ruft Kommissar Brockhorst auf den Plan. Was wollte Arne in der Apotheke? Als Süher Arnes Handy durchsieht, stößt sie auf Videoaufnahmen, die eine Spedition zeigen: die "Heulinger Meeresfrucht". Und genau dort finden Süher und Jens die Leiche des Firmeninhabers Klaus Heulinger. Hat Arne den Spediteur umgebracht? Die polizeilichen Ermittlungen - samt Insas forensischer Expertise und den wertvollen Insider-Infos von Bestatter Habedank - führen Jens und Süher ins Krabbenfischer-Milieu.



Was verschweigt Jessica Heulinger, Restaurantbetreiberin und 30 Jahre jünger als ihr Mann? Wo ist das Geld, das Klaus Heulinger ihr für den Kauf der Restaurant-Immobilie in Aussicht gestellt hat? Und was hat Oliver Gerdes, Fahrer bei Heulinger, mit dem Fall zu tun?