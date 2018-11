Den Bauunternehmer Louis Favre (gespielt von Carlos Leal) hat es tatsächlich gegeben. Der Gotthardtunnel ist sein Lebensprojekt, in das er all seine Kraft steckt. Um seinen Traum zu verwirklichen, verspricht er tollkühn eine Bauzeit von nur acht Jahren. Diese knapp bemessene Kalkulation kommt bei den Investoren gut an - bringt ihm aber gleichzeitig den finanziellen Ruin ein. Das Licht am Ende des Tunnels sieht Louis Favre allerdings nie: So wie der Film es auch zeigt, stirbt Favre 1879, wenige Monate vor der Fertigstellung, bei einem Kontrollgang durch den Tunnel. Trotz seines tragischen Schicksals geht Louis Favre als Schöpfer eines damaligen technischen Meisterwerks in die Geschichte ein.