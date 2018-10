In einer Datscha außerhalb Rigas wird Larissa ermordet, Johan erwacht blutverschmiert in einem Hotelzimmer und wird von mächtigen Gegenspielern unter Druck gesetzt. Diese planen gerade eine Waffenlieferung nach Schweden. Johan solle den LKW mit der explosiven Fracht fahren, oder die Polizei von Riga bekäme den Tipp, wessen DNA sich unter den Nägeln der Toten befindet. Sophie und Patrik versuchen, Johan von Schweden aus zu helfen und müssen auf einen alten Bekannten zurückgreifen: Seth Rydell. Dieser hat sich aus dem Gang-Geschäft zurückgezogen, ein Taxiunternehmen aufgemacht und ist wenig begeistert, dass sein ehemaliger Vize Jack nach seiner Inhaftierung an alte Seilschaften anknüpfen will.