Ricky Morén, der einen der letzten Überfälle begangen hat, wendet sich in seiner Not an einen alten Freund seines Vaters aus dem Gefängnis, Viktor Eriksen, Mitglied der Rydellbande: Er soll das gestohlene Geld ein bis zwei Tage zwischenlagern, denn es ist durch detonierte Farbampullen verunreinigt und muss gewaschen werden. Außerdem haben er und seine Komplizen bei der Flucht einen Fußgänger überfahren. Ricky muss also untertauchen und einen Geldwäscher finden, denn Nieminen zeigt sich ihm gegenüber von seiner brutalen Seite.