Helen Dorn - Die Darsteller

Matthias Matschke ist ein deutscher Schauspieler. Er studierte an der Hochschule der Künste in Berlin Schauspiel. Es folgten Engagements an der Volksbühne Berlin, der Schaubühne am Lehniner Platz, Schauspiel Zürich und Schauspielhaus Hamburg. Seit 2011 spielt er am Wiener Burgtheater. Er spielte bereits in vielen Kinofilmen, u.a. in "Sonnenallee", "Liebesluder", "Soloalbum", "Vollidiot" und "Resturaub". Auch in zahlreichen TV-Produktionen wirkte er mit - u.a. in "Krupp - eine Familie zwischen Krieg und Frieden", "Tatort", "Ein starkes Team" und "Soko Köln". In der Sat.1-Comedy-Serie Ladykracher ist er festes Ensemble Mitglied.

Bildquelle: STEPHANIE KULBACH