Simone Thomalla: Weder das eine noch das andere! Ich habe mich auf den Traktor gesetzt und bin los geknattert - wenn man so will: Ein Naturtalent. Besonders das Traktorfahren hat mir großen Spaß gemacht! Und in der heutigen Zeit wird ja "nur noch" vorgemolken! Alles andere erledigt dann die Melkmaschine! Aus diesem Grund musste ich also leider nicht melken lernen.