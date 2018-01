Cecelia Ahern: Ein Moment fürs Leben

Wer ist der geheimnisvolle Absender und vor allem, was will er von ihr? Lucys Leben, das ist ein Mann namens Cosmo, der so einiges daran auszusetzen hat, wie Lucy mit ihrem Leben, also ihm, umgeht. Sie solle sich endlich darauf besinnen, was ihr wichtig sei, und vor allem aufhören, ihre Kollegen, ihre Familie, Freunde und zu guter Letzt auch sich selbst zu belügen.



Lucy weist diese Vorwürfe empört zurück, doch die Versuche, ihrem Leben, also Cosmo, zu beweisen, wie glücklich sie ist, scheitern kläglich. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Chefin Edna, die Lucy bei einer Lüge ertappt hat, verliert sie auch noch ihren Job. Tiefer kann Lucy nicht sinken, und in ihrer Verzweiflung trifft sie eine völlig falsche Entscheidung: Sie versucht, Blake, der mittlerweile auch noch ein erfolgreicher Autor geworden ist, zurückzugewinnen, denn mit Blake war ihr Leben schließlich in bester Ordnung – meint Lucy.



Ihr Bruder Riley ist davon nicht begeistert, und auch Cosmo ist ganz anderer Ansicht. Er versucht, Lucy durch den attraktiven und bodenständigen Teppichreiniger Don Lockwood, dessen Geschäftsschaufenster sie durch einen beherzten Schuss mit einem Fußball zerdeppert hatte, vom Gegenteil zu überzeugen. Don ist hingerissen, Cosmo auch, doch sein Plan droht zu scheitern. Erst eine traurige Erkenntnis über ihre Nachbarin Claire, ein Streit mit ihrem Vater Samuel und der Auszug ihrer Mutter Sheila aus der Familienvilla öffnen Lucy die Augen dafür, wer sie ist, und was und wer in ihrem Leben wirklich eine Rolle spielen soll.