Cecelia Ahern: In deinem Leben (1)

Die schüchterne Joyce Conway arbeitet in der Buchhaltung einer Radiostation in Oxford. Nach einem Unfall wacht sie im Krankenhaus auf und muss nach und nach Veränderungen an sich feststellen: Sie spricht plötzlich Italienisch und Deutsch, kennt sich mit Kunstgeschichte, Literatur und Wein aus und entwickelt so viel Selbstbewusstsein, dass sie in ihrem Sender eine eigene Radioshow, "Oxford's Hidden Life", bekommt - sofort ein Hit bei den Hörern. Die "neue" Joyce trennt sich von ihrem langjährigen Freund Conor und zieht zu ihrem Vater Patrick, der Anzeichen einer beginnenden Alzheimer-Erkrankung zeigt.



Gleichzeitig wird Joyce von seltsamen Träumen geplagt, in der kontinuierlich eine rothaarige Frau auftaucht. Immer wieder begegnet Joyce dem deutschen Gastdozenten Justin Beckmann, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat. Dessen Tochter Bella studiert in London Tanz und bereitet sich auf ihre erste selbst entwickelte Choreografie vor. Joyce und Justin scheint eine merkwürdige Vertrautheit zu verbinden. Zunächst scheint es nicht zwischen ihnen zu funken, doch dann entdecken sie: Sie mögen das gleiche Essen, interessieren sich für die gleichen Dinge und sprechen über dieselben Themen.



Als Bellas Tanzperformance immer näher rückt, reist auch ihre Mutter Jenna, die Noch-Ehefrau von Justin, aus den USA an. Sie hat die Scheidungspapiere mit im Gepäck, die Justin unterschreiben soll. Denn sie möchte mit ihrem neuen Partner Lawrence ein gemeinsames Leben beginnen.



Joyce hingegen stellt fest, dass ihre neu erworbenen Fähigkeiten langsam, aber sicher wieder nachlassen. Als sie Jenna das erste Mal begegnet, trifft sie fast der Schlag: Jenna ist die rothaarige Frau aus ihren seltsamen Träumen.