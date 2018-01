"Das ist nicht nur ein Beruf, sondern Berufung"

Johanna Hell:Und ob! In der Regel hat eine Dorfhelferin eine fünfjährige Ausbildung hinter sich. Voraussetzung ist die Grundausbildung zur Hauswirtschafterin, dann folgen zwei weitere Jahre an der Fachschule ( z. B. in den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Pflege, Diät) mit Praktika in landwirtschaftlichen und sozialen Bereichen. Abschluss ist dann die staatliche Prüfung. Dorfhelferinnen lernen auch in psychologischer Hinsicht den richtigen Umgang, sie sind nicht nur Arbeitende, sondern auch Gesprächspartner. Meistens springen die Kinder auf uns an, weil wir es schaffen, sofort einen guten, warmherzigen Kontakt zu den Kleinen zu bekommen.