Die Mütter-Mafia

Wie immer nimmt Conny die Ideen ihres Mannes als richtig hin - als er aber wirklich ernst macht und Conny samt der beiden Kinder in das uralte Haus seiner verstorbenen Mutter ausquartiert, realisiert Conny, dass ab nun alles anders wird.



Das macht ihr große Angst, hält sie sich doch selbst für lebensunfähig - so wie ihr das immer alle gesagt haben. So tut Conny das Naheliegende. Sie sucht sich wieder Menschen, die für sie bestimmen, was richtig und was falsch ist: eine Clique von Müttern im Kindergarten ihres Sohnes, die sich, ihr Leben, ihre Kinder und ihre Männer komplett im Griff zu haben scheinen. Conny möchte unbedingt eine von ihnen sein.



Doch dann lernt Conny sich und ihre Fähigkeiten kennen und merkt: Sie muss sich nicht hinter den High-Society-"Wir wollen für unsere Kinder nur das Meiste und nicht unbedingt das Beste"-Müttern verstecken.



Und dann gibt es auch noch den "Jaguarmann", aus dem Conny so gar nicht schlau wird.