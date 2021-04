Dora Heldt: Ausgeliebt

Während Christine versucht, ihr Leben neu zu ordnen, bleiben die Störfeuer von Vater Heinz und Mutter Charlotte nicht aus. Heinz will Christine partout wieder mit Bernd zusammenbringen, den er als idealen Schwiegersohn sieht. Charlotte hingegen kommt dahinter, dass Heinz die von ihr mühsam ausgeklügelte Radikaldiät mit heimlichem Schokolade- und Würstchen-Konsum hintergeht. Kurzerhand zieht Heinz in Christines neue Hamburger WG ein.



Christine versucht, zwischen Mutter Charlottes aufdringlichem Hauswirtschaften in der WG, Vater Heinz' Verkupplungsversuchen, der romantischen Ablenkung durch Richard und den gut gemeinten Aktivitäten von Doro und Dennis ihren Weg in ein neues Leben zu finden.