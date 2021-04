Dora Heldt: Unzertrennlich

Und weil Richard sie noch immer hinhält, lässt sich Christine gern auf einen kleinen Flirt mit Sven ein. In all dem Gefühlschaos merkt sie jedoch nicht, dass sie Freundin Doro sträflich vernachlässigt. Als Doro auch noch erfährt, dass Christine sie monatelang belogen hat, droht die Freundschaft zu zerbrechen.



Mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt es auch Dennis, Doros schwuler Mitbewohner, der mit Freund Kai seine Hochzeit plant. Seine kapriziöse Mutter Angela, die überraschend aus Los Angeles angereist ist, ahnt nichts von der Homosexualität ihres Sohnes. Dennis verstrickt sich immer mehr in Lügen und setzt damit seine Beziehung zu Kai aufs Spiel. Und auch Christine erkennt, dass echte Freundschaft die Wahrheit verträgt.