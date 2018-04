Ein Sommer im Elsass

Gemeinsam mit ihrem Frisch-Verlobten und Geschäftspartner Rüdiger plant sie eine Erweiterung ihres Schuhgeschäftes in Berlin und braucht dringend Kapital. Sie möchte sich daher schnell mit ihrem Onkel einigen, ihren Anteil an ihn verkaufen und zurück nach Berlin, wo Rüdiger auf sie wartet.



Doch schon auf dem Weg nach Louiswiller hat sie dank eines Esels des Aussteigers Marc von der Lohe eine Autopanne, und ihr zielstrebiger Elan wird ausgebremst, noch bevor sie im Ort ankommt. Und dann will ihr knurriger Onkel Jean plötzlich selbst verkaufen, die Schusterei endgültig an den Nagel hängen und sich nur noch um seinen Weinberg kümmern. Allerdings nicht, bevor nicht alle offenen Aufträge abgearbeitet sind - für ihn eine Frage der Ehre.



So wird Jeanine nicht nur dazu gezwungen, ihre Pläne zu korrigieren und ihr lang schlummerndes Talent zum Schuhhandwerk wiederzuentdecken, sie lernt auch, sich der Ruhe, Gelassenheit und Genussfähigkeit der Elsässer zu öffnen, und dass wahre Liebe wirklich durch den Magen geht.