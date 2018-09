Trailer

Filme | Herzkino - Ein Sommer in Vietnam (Trailer Teil 2)

Nach einem fatalen Schlangenbiss erwacht Paula in einem abgelegenen Dorf. Noch benommen bricht sie auf, um Danh und ihre Zwillingschwester zu finden. In ihr kommt der Verdacht auf, dass Marie in illegale Adoptionen verwickelt sein könnte. Paula kann und …