Fluss des Lebens: Kwai

Während Leah ihren Opa, den sie schon immer liebt, bei der Ankunft herzlich umarmt, gelingt es Sarah nicht, über den Groll hinwegzukommen, den sie seit der Kindheit gegen ihren Vater hegt. Ihr Vorwurf: Er habe seinen Beruf ihr vorgezogen. Auch, dass er sie in seine Entscheidung, auszuwandern, nicht einbezogen hat, hält sie ihm vor. Außerdem traut sie Jochens neuer Liebe Nissa nicht über den Weg: Warum kommt Jochen mit seiner Altersvorsorge und der seiner verstorbenen Frau für jegliche Umbauten in der Altenresidenz auf? Und warum scheint Nissa mit einem Verwandten über den Preis der Baumaterialien immer zu Ungunsten Jochens zu verhandeln?



Es ist Leahs fröhlicher Aufgeschlossenheit gegenüber der deutschen Rentner-Gesellschaft zu verdanken, dass sich Sarah dennoch Stück für Stück aus der Reserve locken lässt. Und dem smarten, humorvollen Thai Kamon, der nach einem missglückten Versuch, in Deutschland Rockstar zu werden, in seine Heimat an den Kwai zurückgekehrt ist und nun Sarah dorthin fährt, wohin sie will.



Bei einem spontanen Frühstück mit seiner Familie und einem ungezwungenen Date und Jahrmarktbesuch mit dem unterhaltsamen Musiker wird Sarah zunehmend klar, dass es keinen Wert hat, alleine zu sein. Und auch, was ihr Vater in Thailand gesucht und gefunden hat. Denn Jochen ist durchaus bewusst, dass er mit seinem Ersparten nicht nur die Residenz, sondern eben auch Nissas Familie finanziert. Doch warum sollte er das nicht tun, für die Frau, die er liebt? Und dennoch - die Anwesenheit seiner Tochter bringt Jochen zum Zweifeln, ob die späte Weichenstellung in seinem Leben ihn auch in die richtige Richtung führt.