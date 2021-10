Fluss des Lebens - Verloren am Amazonas

Robert sucht den Ort auf, an dem er seine große Liebe zuerst wochenlang gesucht hatte und dann aufgeben musste. Völlig unvorbereitet trifft es ihn wie ein Blitz: Er begegnet dort einer Frau, die aussieht wie Iris. Und tatsächlich, sie ist es. Doch sie selbst kann sich an nichts erinnern, seit dem Absturz leidet sie unter Gedächtnisverlust. Inzwischen heißt sie Yara und lebt mit einem Mann zusammen, mit dem sie einen Amazonas-Dampfer betreibt.



Robert kann nicht anders, er bleibt in Brasilien und droht, der Macht der Vergangenheit zu erliegen.