Fluss des Lebens – Yukon

Annika hatte sich in die Einsamkeit Kanadas zurückgezogen, um den Tod ihrer Tochter zu verarbeiten. Doch erst die Erscheinung eines Wolfes auf der beschwerlichen Wanderung macht Annika klar, dass sie sich der Familie öffnen muss. Gemeinsam mit Daniels Mutter Lisa, seiner Ex-Frau Frauke und seinem Sohn Linus gelingt es Annika gegen alle Widrigkeiten, Daniel rechtzeitig in die Zivilisation zurückzubringen. Und so kann sie den Mann, in den sie sich gegen alle Vernunft verliebt, retten und selbst einen Schritt in ein neues Leben gehen.