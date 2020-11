Hochzeitsreise zu viert

Toms Eltern, Iris und Richard, bieten in einem Anfall von Nostalgie an, die Hochzeitsreise zu finanzieren - allerdings unter der Bedingung, dass sie beide mitreisen. Miriam und Tom sind vollkommen überrumpelt und finden keinen Weg, diesen Vorschlag abzulehnen. Stattdessen fahren sie Hals über Kopf zu viert in zwei Autos Richtung Toskana. Iris und Richard sind bereits voller Vorfreude, den Kindern ihre geheimen Honeymoon-Plätze von damals zu zeigen. Sogar das Hotel, in dem Tom gezeugt wurde, steht mit auf der Route. Tom und Miriam sind jedoch alles andere als begeistert.