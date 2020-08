Spätsommer '86. Die Hochzeitsvorbereitungen für Majas großen Tag laufen. Sie hat Tamás' Antrag angenommen und freut sich auf ihr neues Leben an der Seite des Hotel-Chefs. Catrin, in Erfurt derweil mit Rudi zusammengezogen, begibt sich mit ihren Eltern auf die Reise nach Ungarn zu den Feierlichkeiten.



Mutter Kirsten, die Erik zur Hochzeit eingeladen hat, steht ihrer alten Jugendliebe befangen, aber neugierig, in der Hotellobby der "Balaton-Residenz" gegenüber. Tamás' aberwitziger Plan, ausgerechnet in der Hochzeitsnacht ein kleines Mädchen über die Grenze nach Österreich zu schleusen, bringt die gesamte Familie in Schwierigkeiten. Rudi, der seinen künftigen Schwiegervater erpresst hat, um Tamás auszuspitzeln, findet sich plötzlich auf der Seite des stolzen Ungarn. Und Karl und Kirsten müssen erleben, wie dieser Spätsommer 1986 alte Wunden doch noch aufreißt.



Die traute Welt der Erfurter Familie gerät vor der idyllischen Kulisse des Plattensees mehr und mehr aus den Fugen, und die Schwestern stehen vor der schwersten Bewährungsprobe ihres Lebens.