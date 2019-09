Inga Lindström: Ausgerechnet Söderholm

Die aufstrebende Assistenzärztin Alma möchte so gern als Unfallchirurgin an ihrer Klinik durchstarten. Doch ihr Chef, Prof. Hendlund, knüpft eine ungewöhnliche Bedingung an ihr Fortkommen.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 20.10.2019, 20:15 - 21:45 Datum: 20.10.2019 Verfügbarkeit: