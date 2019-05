Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund

Sylvie ist zwar äußerst liebenswert und klug, aber leider auch etwas neurotisch und extrem strukturiert. Sie sehnt sich am meisten nach Ausgeglichenheit und Ordnung. Doch nicht nur ihre Begegnung mit Sven wirft sie aus der Bahn.



Und nicht nur Töchterchen Hannah tut haarsträubende Dinge, die heranwachsende Jugendliche in diesem Alter eben so tun. Auch bei ihren Eltern Viktoria und Karl ist irgend etwas im Busch. Alles wird Sylvie zu viel, als das Gefühlschaos über sie hereinbricht. Und so sehnt sich Sylvie bald nach der Großstadt Stockholm mit ihren überschaubaren Problemen zurück.