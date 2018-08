Inga Lindström: Vom Festhalten und Loslassen

Während Kristina es bedauert, nicht mehr die Geschäfte in der geliebten und traditionsreichen Zeltfabrik weiterführen zu dürfen, hat Rike gar kein Interesse daran. Viel lieber beschäftigt sie sich mit Geräuschen und produziert experimentelle Sphärenmusik.



Aber auch Paul hat ein Geheimnis: Er ist auf der Flucht vor seiner langjährigen Freundin Linda. Sie hat ihm nämlich einen Heiratsantrag gemacht hat, was ihn in Panik versetzt hat. Auf dem Land, in der Gärtnerei seiner Schwester Ella, möchte er nun wieder einen kühlen Kopf bekommen und über alles nachdenken. Wenn da nicht diese irritierend reizende Ballon-Fahrerin Kristina wäre - die jedoch schon vergeben ist.