Katie Fforde: An deiner Seite

Mehr als einen Schnipsel aus einem Familienvideo, das ihn als Patenonkel ausweist, kann er nicht vorlegen. Alicia ist nach einem Unfall gerade aus dem Krankenhaus entlassen und hält ihn für verrückt, bis er sie mit einer furchtbaren Wahrheit konfrontiert: Sie habe den Unfall zu verantworten, bei dem die Eltern des Jungen ihr Leben verloren haben. Alicia hat keine Erinnerung mehr an dieses Ereignis. Da sie sich aber der Verantwortung für Linus' Schicksal nicht entziehen will, übernimmt sie entgegen der Warnungen ihres Verlobten und Kanzleipartners Richard Parker das Mandat.



Zunächst muss Alicia herausfinden, ob es Will nur auf das Erbe des wohlhabenden Waisen abgesehen hat. Zudem möchte sie sich ein Bild von seinen pädagogischen Kompetenzen machen. Die Begegnungen mit dem warmherzigen Gelegenheitsmusiker führen bei ihr zu der Überzeugung: Menschlich gesehen ist Hillinger genau der Richtige, um Linus ein neues Zuhause zu geben. Mit seiner Hilfe kann sie sich auch endlich der Erinnerung an den Unfall stellen. Dabei kommt Alicia einem Geheimnis auf die Spur, das zum Bruch mit ihrem Verlobten führt.



Die Anwältin setzt nun alles daran, den scheinbar aussichtslosen Sorgerechtsstreit zu gewinnen. Ihr härtester Gegner ist dabei Richard, der sich auf die Seite einer überraschend aufgetauchten Verwandten von Linus gestellt hat und profitorientierte Pläne verfolgt. Alicia setzt ihr ganzes Können ein und alles aufs Spiel, um für Linus zu gewinnen und damit auch für sich einen Weg ins Leben zurückzufinden.