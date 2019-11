Katie Fforde: Das Weihnachtswunder von New York

Der 21. Film der "Katie Fforde"-Reihe ist der erste, der im Winter spielt. In der Fortsetzung von "Katie Fforde: An deiner Seite", der als erster Teil der Trilogie im Januar 2014 erstausgestrahlt und im Oktober 2015 als Wiederholung gesendet wurde, ist ganz New York vom Weihnachtszauber erfasst. Die Stadt leuchtet und glitzert, und im Radio wird der neue Weihnachtshit "That Time of Year" rauf und runter gespielt. Nur eine hat es eilig, sich dem Weihnachtsrummel zu entziehen: Die attraktive Anwältin Alicia Charles sitzt gemeinsam mit ihrem Freund John Stirling in einem Taxi auf dem Weg zur Grand Central Station, voller Vorfreude auf romantische Skiferien.



Doch Will Hillinger macht Alicia einen Strich durch die Rechnung. Der Vormund des reichen Erben Linus Shawn (10), als dessen Vermögensverwalterin Alicia fungiert, wurde verhaftet. Will soll bei dem Popstar Peggy Bloom eingebrochen sein. Die Sängerin des aktuellen Weihnachtshits wird ausgerechnet von Alicias Lieblingsfeind, Ex-Verlobten und Ex-Kanzleipartner Richard Parker vertreten. Außerdem sind 100 000 Dollar vom Konto des Waisenkindes verschwunden. Schweren Herzens lässt Alicia John erst einmal allein abreisen, nicht ahnend, dass er Nägel mit Köpfen machen will: Er hat einen Heiratsantrag an Heiligabend geplant.



Da Will nun unter Anklage steht und deshalb sogar Gefahr läuft, das Sorgerecht für sein Mündel Linus zu verlieren, muss Alicia herausfinden, was den Gelegenheitsmusiker und die berühmte Sängerin wirklich miteinander verbindet.



Zwei starke Frauen stehen einander kurz darauf gegenüber. Will hat vor 20 Jahren seine schwangere Bandkollegin Peggy sitzen gelassen und nie Verantwortung für den gemeinsamen Sohn Andy übernommen. Damals schrieb er auch den Song, mit dem Peggy jetzt in den Charts abräumt, nicht ahnend, dass es einmal DER Weihnachtshit werden würde. Alicia will Peggy davon überzeugen, dass Will sich geändert hat, doch Peggy bleibt stur. Nur wenn Peggy ihre Anzeige zurückzieht, hat Will eine Chance, Weihnachten mit Linus verbringen zu können. Linus ist allerdings nicht ganz unschuldig an dem ganzen Schlamassel.



Derweil wird John allmählich ungeduldig. Als Alicia auch den nächsten Zug in die Berge verpasst, macht sich John auf den Weg zurück nach New York, um Alicia abzuholen. Als Anwältin wird Alicia diesen Fall nicht lösen können, denn in Wirklichkeit geht es um verletzte Gefühle und verpasste Chancen. Auch Alicia wird klar, dass sie ihre Chance nicht verpassen darf. Aber wird John verstehen, dass sie in Zukunft immer ihre "Wahlfamilie" Will und Linus im Gepäck hat?