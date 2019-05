Katie Fforde: Eine Liebe in New York

Zum Glück gibt es in der Metropole New York einen Einwanderer, Alejandro, der wie Steve Träger der "Bombay-Blutgruppe" ist und die Spenden als eine seiner kunterbunten Einkünfte, die ein paar Dollar, ein Sandwich und einen Kaffee bringen, gern und gut gelaunt wahrnimmt.



Doch Alejandro ist der Einwanderungsbehörde aufgefallen und soll abgeschoben werden. Jessica sieht nur einen Ausweg, Alejandro im Land zu behalten: Sie macht ihm einen Heiratsantrag, um ihren Bruder zu retten. Alejandro verschlägt es die Sprache. Der Überlebenskünstler mit fragwürdiger Vita und diese toughe Lady von der Wall Street? Aber er mag Abenteuer und möchte natürlich sofort in das nette Haus der Ashburn-Geschwister einziehen. Eine Vorstellung, die auch für Jessicas Verlobten und Chef, Paul Heiser, sehr gewöhnungsbedürftig ist.



Die Einwanderungsbehörde bleibt misstrauisch, recherchiert in Jessicas Umfeld. Das frischgebackene Ehepaar bereitet sich auf eine harte Prüfung durch die Behörden vor. Um glaubwürdig zu bleiben, muss die Legende, die fiktive gemeinsame Liebesgeschichte stimmen. Alejandro muss alles lernen, jedes Detail. Und Alejandro lernt schnell. Auch, dass Jessica nichts mehr fürchtet, als etwas nicht unter Kontrolle zu haben. Alejandro wird sich aber als nicht kontrollierbar erweisen und sich gegen den Drill geschickt zur Wehr setzen. Doch die Geschwister lernen auch seine anderen Seiten kennen.



Steve findet in ihm einen Freund, der ihn in das Leben da draußen entführt. Gemeinsam ziehen sie durch die Parks, rauchen Gras und pfeifen auf die Beipackzettel der Medikamente. Jessica begreift, dass Alejandro nicht verantwortungslos ist, sondern lebendig. Sie beginnt, sich zu verändern, was ihrem Verlobten Paul ein Dorn im Auge ist. Gerade haben Jessica und Alejandro mit Ach und Krach die Prüfung der Einwanderungsbehörde bestanden, als diese einen anonymen Hinweis bekommt. Alejandros Abschiebung scheint nicht mehr abwendbar.