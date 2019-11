Katie Fforde: Warum hab ich ja gesagt?

Das Schicksal hat die toughe Erfolgsanwältin Alicia, den Weltenbummler Will und den reichen Erben Linus aus "An deiner Seite" und "Das Weihnachtswunder von New York" zu einer Patchwork-Familie wider Willen zusammengefügt. Im abschließenden Teil der Trilogie mit Ursula Karven laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit von Alicia mit dem attraktiven Juristen John auf Hochtouren. Der wünscht sich insgeheim, dass Alicia endlich aus ihrer WG mit Will und Linus auszieht und wäre deshalb sogar bereit, Linus zu adoptieren. Aber auch Wills Karriere als Komponist hat Fahrt aufgenommen, außerdem ist er frisch verliebt. Fest steht: Vorerst braucht Linus auf jeden Fall beide "Ersatzeltern", die nun Beruf, Patchwork-Familie und Liebesleben unter einen Hut bringen müssen.



Dann taucht Alicias Mutter Jackie aus der Versenkung auf und überrascht alle mit ihrem Besuch, vorgeblich, um bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Die elegante Ostküsten-Lady ist frisch verwitwet und - was keiner weiß - pleite. Der verstorbene Ehemann war in windige Geschäfte verwickelt und hat Jackie stets mitunterschreiben lassen. Alicia muss ihre Mutter dazu bringen, zu ihren Fehlern zu stehen, um sie vor dem Gefängnis zu bewahren - auch um Johns Berufung zum New Yorker Oberstaatsanwalt nicht zu gefährden. Nach Enttäuschungen in Kindheit und späteren Beziehungen fällt es der stets kontrolliert handelnden Alicia sehr schwer, sich auf den nächsten Schritt einzulassen. Deshalb wird es bis zum Ende nicht klar sein, wer wirklich vor dem Traualtar stehen wird.