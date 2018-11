Im Zentrum der Bemühungen steht Jana. Es ist ihr BH-Entwurf, der der Firma den Probeauftrag eingebracht hat. Doch Christof, der Vater ihres Freundes Thomas und Senior der Firma, hat bereits die Insolvenz der Firma angemeldet. In Panik, dass seine Insolvenzverschleppung an den Tag kommt, legt Thomas daraufhin das Feuer in der Näherei. Und damit steht Jana auf der Straße. Denn Christof zeigt seinen Sohn an und wirft Jana aus dem gemeinsamen Haus. Zum Glück nimmt sich Marie ihrer an.