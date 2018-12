Rosamunde Pilcher: Besetzte Herzen

Während seine Eltern, seine Freunde und sogar sein Chef begeistert sind von der neuen Frau an seiner Seite, braucht der Architekt etwas mehr Zeit, um zu erkennen, dass die Hausbesetzerin die Richtige für ihn ist.



Ausgerechnet jetzt will sein langjähriger Schwarm ihm doch eine Chance geben. Durch das Auftauchen der Konkurrentin hat der Architekt plötzlich an Attraktivität gewonnen. Er muss sich nun entscheiden zwischen zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.