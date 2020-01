Rosamunde Pilcher: Die Frau auf der Klippe

Doch dann häufen sich mysteriöse Vorfälle. Als auch noch ein Erpresserbrief auftaucht, ist Holly zutiefst verstört. Anscheinend ist jemand hinter ihr Geheimnis gekommen.



Vertrauensvoll wendet sie sich an ihren alten Freund Lucas, dem sie sich nach jener ereignisreichen Nacht vor zwei Jahren anvertraut hatte. Dieser sieht nur eine Möglichkeit: Hinter den Vorfällen muss Owen stecken. Obwohl Holly das nicht glauben will, weiß sie doch keine andere Erklärung. Sie beginnt, an Owen zu zweifeln.