Rosamunde Pilcher: Eine Liebe im Herbst

Der Fahrer des anderen Fahrzeugs ist der Juwelier Michael Foster. Sofort fühlen sich die beiden zueinander hingezogen. Doch zunächst trennen sich ihre Wege wieder.



Amy feiert in Cornwall das Wiedersehen mit ihrer Mutter Sally und ihrem Stiefvater Peter und freut sich über die alte Vertrautheit mit Schwester Vivian. Vivian macht geheimnisvolle Andeutungen über eine bevorstehende Verlobung, und kurz darauf stellt sie der Familie ihren Traummann vor: Es ist Michael Foster.



Schockiert gibt Amy Michael unmissverständlich zu verstehen, dass sie ihn auf keinen Fall wiedersehen will - als Freund ihrer Schwester ist er für sie tabu. Der Zufall führt sie jedoch wieder zusammen, und beide sind machtlos gegen ihre Gefühle. Als Vivian davon erfährt, ist sie außer sich und entschlossen, Michael nicht tatenlos aufzugeben.



Zur gleichen Zeit bahnt sich eine Ehekrise bei Sally und Peter an. Sally hat das Gefühl, nur noch ein altes Möbelstück in Peters Leben zu sein. Hals über Kopf flüchtet sie in das Cottage, das sie von ihrer Tante Clara geerbt hat, in einem kleinen Ort an der Küste. Ausgerechnet dorthin, wo ihr Ex-Mann Oliver, Amys Vater, sich vor Kurzem als Arzt niedergelassen hat. Oliver weiß schon lange, dass Sally die Frau seines Lebens ist und hat mehrmals vergeblich versucht, zu ihr und auch zu Amy Kontakt aufzunehmen. Nun bietet sich endlich eine Chance, Sally zurückzugewinnen.