Rosamunde Pilcher: Schutzengel

Auf einer Feier der Familie Montfort lernt Channing deren Tochter Rachel kennen und verliebt sich Hals über Kopf in die lebensfrohe junge Frau. Ganz zum Missfallen von Rachels Mutter Lady Montfort, die in ihm nicht die ideale Partie für ihre Tochter sieht, ist auch Rachel hin und weg. Auch Channings Rudertrainer Rupert ist nicht davon begeistert, dass so kurz vor dem großen und entscheidenden Gig-Racing die Konzentration seines besten Ruderers mehr auf seiner junge Liebe als auf seinem Training liegt.



Durch Zufall entdeckt Channing ein altes Handy von Kate, mit nur einem gespeicherten Kontakt: "Dave". Könnte es sich bei diesem Dave um seinen Erzeuger handeln? Kurzentschlossen nimmt er sein Schicksal selbst in die Hand und ruft - nicht ahnend, dass er damit die Büchse der Pandora öffnet - diese geheimnisvolle Nummer an. Dave war nicht nur Kates Kontaktmann bei der Polizei, er hatte Kate als junger Polizist beschützt und ihr geholfen, in dem malerischen Küstenort Oldport unterzutauchen. In dieser außergewöhnlichen Situation waren sich die beiden näher gekommen, als es erlaubt war, und hatten sich ineinander verliebt. Eine Liebe ohne Zukunft. Dave musste sich zurückziehen, um Kate nicht in Gefahr zu bringen.



Beunruhigt durch Channings Anruf und wissend, dass Ted Kinnock vorzeitig aus seiner Haft entlassen wurde, macht sich Dave nach vielen Jahren wieder auf den Weg nach Cornwall, um Kate, seine große Liebe, zu beschützen.