Rosamunde Pilcher: Von Tee und Liebe

Da sich ihr Vater Mortimer mittlerweile mit der Arbeit auf der Plantage überfordert fühlt, will er nun verpachten. Auch Ellas Mutter Jane, deren Familie seit 100 Jahren im Besitz von "Trelawny" ist, ist schweren Herzens damit einverstanden.



Trotz der Verantwortung, die sie noch immer gegenüber Lord Trelawny empfindet, der, mangels Nachkommen, einst ihrem Vorfahren Angus das Landgut übergeben hat. Jetzt soll die Plantage wohlverdient an Joe Jones übergehen, Vorarbeiter und Janes rechte Hand. Denn die Familie Morgan, so zumindest wird in Joes Familie immer erzählt, sei unrechtmäßig in den Besitz von "Trelawny" gekommen. In Wahrheit habe der Lord die Teeplantage der Familie Jones übertragen wollen. Ein böses Gerücht, beweist eine Besitzurkunde doch, dass dem nicht so ist. Auch Joes Schwester Sue, die ebenfalls auf der Plantage arbeitet, glaubt nicht daran.



Ella, die bei einem spontanen Besuch den Pachtvertrag prüft, muss dann feststellen, dass die Pläne ihrer Mutter ganz andere sind. Jane möchte, dass Ella zurück auf die Plantage kommt, und hat heimlich den Marketingexperten Finn Huxley beauftragt, die Plantage zu retten. Jane weigert sich, den Pachtvertrag zu unterschreiben. Mortimer fühlt sich hintergangen und sucht sich einen neuen Job als Immobilienmakler, ausgerechnet bei Margret Smith, die seit Jahren Interesse an ihm hat.



Auch Ella ist alles andere als einverstanden mit dem Handeln ihrer Mutter. Zumal Finn wenig von Tee versteht und mit jedem weiblichen Wesen flirtet, das ihm begegnet. Und - er ist Kletterer, wie Jacob. Ella beschließt auf die Bitte ihrer Mutter, ein paar Tage zu bleiben, und - wird überrascht. Finn gewinnt nicht nur das Königshaus als Kunden, sondern nach und nach muss sie feststellen, dass ihre Vorurteile unbegründet sind. Zum ersten Mal sieht sie in "Trelawny" wieder ihre Zukunft. Gemeinsam mit Finn, in den sie sich allmählich verliebt.



Was sie jedoch nicht ahnt, ist, dass er schon wieder sein nächstes Kletterabenteuer plant und nicht in Cornwall bleiben will. Finn stößt bei Recherchen über die Plantage darauf, dass Joes Geschichte vom rechtmäßigen Erbe stimmen könnte. Jane ist daraufhin bereit, Joe die Plantage zu übertragen, zumal sie erkennt, dass ihre Sturheit ihre Ehe zu ruinieren droht. Joe sieht sich am Ziel seiner Wünsche. Doch dann kommt Finn dahinter, dass Joe - wenn auch nicht absichtlich - für Jacobs Tod mitverantwortlich ist.



Joe weiß endgültig, dass damit "Trelawny" für immer verloren ist. Er wird gehen, aber nicht ohne den Morgans mit einem alles vernichtenden Feuer ein letztes Andenken zu hinterlassen. Er bringt damit aber nicht nur Ella, sondern auch seine Schwester Sue in Gefahr. In letzter Sekunde kann Finn Joes Pläne vereiteln. Ella fast zu verlieren, zeigt ihm, wohin er wirklich gehört.