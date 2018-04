Rosamunde Pilcher: Wind über der See

Bürgermeister Albert Fine plant eine große Hotelanlage samt Yachthafen und Clubgelände an der Küste, und John, der als Architekt bereits größere Bauten in London verwirklicht hat, ist mit diesem Projekt beauftragt worden. Als John vor zwei Jahren nach London ging, hatte er eine kurze Romanze mit Jennys Halbschwester Laura, einer berühmten Ballett-Tänzerin, die in London ein Engagement hat. Nun steht Laura plötzlich vor der Tür. Nach einem Zusammenbruch beim Training benötigt sie eine Auszeit.



Großmutter Emily ist sehr besorgt und nimmt Kontakt zu Lauras Mutter Olivia auf. Olivia lebt seit Jahren in den schönsten Hotels Europas und hat sich nicht gerade aufopfernd um ihre Kinder gekümmert. Plötzlich flammen die unterschiedlichen Temperamente der drei Frauen wieder auf. Olivia versucht mit allen Mitteln, die Liebe ihrer Stieftochter Jenny zu John mit Lügen zu hintertreiben. Das Glück der beiden steht auf dem Spiel.