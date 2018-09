Rosamunde Pilcher: Wo dein Herz wohnt

Aber Lilli verspricht ihm, rechtzeitig zurück zu sein.



In ihrem früheren Heimatort läuft Lilli direkt in die Arme von Ian Taylor, einem attraktiven Psychologen, der charmant mit ihr flirtet. Seit der Trennung von seiner Freundin Betty wohnt und praktiziert Ian wieder bei seiner Mutter Carol, die ein Bed & Breakfast führt. Carol drängt Ian, sich eine eigene Bleibe zu suchen, da sich ihre Gäste öfters über seine Klienten beschweren. Sie macht ihren Sohn auf ein Cottage aufmerksam, das dessen Vater Bernie als Makler in einer Auktion versteigert.



Was Ian allerdings nicht ahnt: Seine geschiedenen Eltern Carol und Bernie haben zehn Jahre nach ihrer Scheidung - gegen jede Vernunft - eine Affäre angefangen. Und auch Bernies Partnerin Victoria ahnt davon nichts. Doch für Bernie ist mittlerweile klar: Er möchte zu seiner ersten großen Liebe Carol zurück. Als er sich jedoch von Victoria trennen will, hält Carol ihn davon ab. Sie geht fälschlicherweise davon aus, dass Victoria ein Kind von Bernie erwartet und beendet die Affäre. Bernie, der Konflikten gerne aus dem Weg geht, fasst sich ein Herz und macht mit beiden Frauen reinen Tisch.



Gerade, als sich Ian mit Major Edward Harrison ein Bietergefecht um das Cottage liefert, stoppt Lilli die Auktion. Eine alte Kinderschaukel im Garten des Anwesens weckt bei ihr bruchstückhafte Erinnerungen an ihre Kindheit. Während Major Harrison als Meistbietender wenig erfreut über Lillis Intervention ist, freut sich Ian über das unverhoffte Wiedersehen. Er sieht darin einen Wink des Schicksals, zumal Lilli sich auch noch in Carols Bed & Breakfast einquartiert hat, da das Cottage derzeit unbewohnbar ist.



Gleichzeitig stellt sich heraus, dass Ian im Alter von 14 Jahren im Garten von Lillis Mutter gearbeitet hat, bevor sie unter nie aufgeklärten Umständen ums Leben kam. Auch wenn die Polizei von einem Selbstmord ausging, wollen Lilli und Ian das nicht glauben. Damit Lilli in ihre Vergangenheit reisen kann, schlägt Ian ihr vor, sie unter Hypnose zu setzen. Doch bei ihrem ersten Versuch werden sie gestört, und dann taucht auch noch völlig unerwartet Lillis Verlobter Bill auf. Er findet Gefallen an dem Cottage und könnte sich sogar vorstellen, mit ihr nach Cornwall zu ziehen.



Lilli stellen sich nun nicht nur Fragen zu dem, was war, sondern auch zu dem, was sein wird. Soll sie die Vergangenheit ruhen lassen und mit Bill zurück nach Schottland gehen? Oder soll sie sich noch einmal ihrem Schicksal stellen? Denn nur so wird sie herausfinden, was mit ihrer Mutter passiert ist und wo ihr Herz wirklich wohnt.