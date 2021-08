Tessa Hennig: Mutti steigt aus

Unterstützt von Miguel, dem schwulen Nachbarn in spe, überzeugen Sigrun und Elke die zögerliche Maria von dem gemeinsamen Aussteiger-Projekt. Miguels Schwager Pablo, ein Banker mit deutschen Wurzeln, hilft bei der Zwischenfinanzierung, und schon bald scheint dem Neubeginn unter Palmen nichts mehr im Wege zu stehen.



Wäre da nicht der windige Makler, der gleich mehrfach Kapital aus dem begehrten Objekt ziehen will. Und wäre da nicht Marias verwöhnter Sohn Robert, der "Muttis" Vermögen schon für den Kauf eines eigenen Hauses in Berlin eingeplant hatte.



Zugleich wird der Vorsatz der drei Freundinnen, künftig in einer "männerfreien Zone" zu leben, auf eine harte Probe gestellt: Denn nicht nur Maria hat ein Auge auf den attraktiven Pablo geworfen.