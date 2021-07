Unsere Farm in Irland

Er entscheidet sich, das Angebot seiner Schwiegereltern Anne und Peter O'Mally anzunehmen und sie in Irland auf ihrer Schaffarm zu besuchen. Ballymara ist ein romantisch gelegenes kleines Dorf nahe der irischen Küste. Die Farm des deutsch-irischen Ehepaares O'Mally ist ein traumhaftes Anwesen über der Bucht. Obwohl sie die Schafzucht mittlerweile an die junge Erin O'Toole verpachtet haben, leben die O'Mallys nach wie vor auf dem Hof.



Endlich in Irland angekommen, lernt die Familie Winter bei einer Hochzeitsfeier die Dorfgemeinschaft von Ballymara kennen. Auch Erin O'Toole, die attraktive Schäferin, die früher Architektin war, ist zu Gast. Sie ist auf den ersten Blick von Dr. Winter angetan und fährt mit ihm zur Farm, wo seine Schwiegereltern ihn und die Kinder bereits sehnlich erwarten.



Obwohl sich die Winters schnell in dem Dorf einleben, bleiben die Dorfbewohner den deutschen Gästen gegenüber zunächst eher skeptisch. Als aber der ansässige Landarzt Dr. Lucius McNamara nach einem Schlaganfall ausfällt und Dr. Winter als seine Vertretung die Arztpraxis übernimmt, kann er die Menschen in Ballymara von seinen medizinischen und menschlichen Qualitäten überzeugen.



Erin macht Dr. Winter immer mehr mit dem Leben im Dorf vertraut, und im Lauf der Wochen werden sich beide zunehmend sympathischer. Sie spüren, dass ihnen die gegenseitige Nähe gut tut. Schon bald wird Liebe daraus. Die Winters blühen in der großartigen Landschaft Irlands endlich wieder auf. Auch Martins Töchter lieben das Leben auf der Farm. Als Dr. McNamara erfährt, dass er selbst nie wieder als Landarzt praktizieren kann, bietet er Martin Winter die Übernahme seiner Praxis an.