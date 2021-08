Neue Zeiten

Nach Jahren der Trauer um seine verstorbene Frau hat Martin sich in Erin verliebt. Auch für die warmherzige und sympathische Erin ist Martin Winter die große Liebe. Als Martin ihr nach den ersten Monaten des Glücks einen Heiratsantrag macht, sagt Erin spontan Ja.



Was Erin verschwiegen hat: Sie ist bereits verheiratet. Doch ihre Ehe besteht nur noch auf dem Papier. Ihr Ehemann Christoph Lanik arbeitet als Kriegsreporter im Ausland. Beide haben sich seit sechs Jahren nicht mehr gesehen. Verzweifelt zieht Erin die lebenserfahrene Anne O'Mally ins Vertrauen, die ihr rät, sich stillschweigend und schnellstmöglich scheiden zu lassen.



Doch als Erin Christoph Lanik anruft, will er plötzlich um sie kämpfen und taucht in Ballymara auf. Martin Winter, der von alledem zunächst nichts ahnt, hat währenddessen ganz andere Probleme. Sein Vorgänger in der Landarztpraxis, Dr. McNamara, möchte nach seiner Krankheit plötzlich doch wieder seine alten Patienten behandeln, und Martins Töchter Elisabeth und Paula machen ihrem Vater Vorwürfe, weil er sie nicht vorher über seine Heiratsabsichten informiert hat.



Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Dr. McNamara stellt eine gefährliche Fehldiagnose, die Dr. Winter bei den Bewohnern von Ballymara in ein falsches Licht rückt. Und dann muss Martin auch noch um Erins Liebe kämpfen.