Darüber hinaus hat Erin Ärger mit ihrem aggressiven Nachbarn Jack Stratton, der sich plötzlich nicht mehr an langjährige Verabredungen hält und sein Land einzäunt, sodass Erin ihre Schafherde nicht mehr zum Wasser führen kann. Jack hat sich seit dem Tod seiner Frau sehr verändert. Er lebt mit seiner kleinen Tochter Emma völlig zurückgezogen auf seinem Hof. Als Emma zum wiederholten Mal mit Knochenbrüchen in Martins Praxis gebracht wird, beschleicht ihn ein unglaublicher Verdacht.



Auch Martins jüngste Tochter Paula hat ein Problem: Ihr Lieblingsschaf Mrs. Jackson soll verkauft werden. Obwohl Erin und Martin ihr versichern, dass es dem Schaf bei den neuen Besitzern gut gehen werde, will Paula sich lieber selbst davon überzeugen. Sie schleicht sich am Tag des Abschieds in den Transporter und fährt mit Mrs. Jackson und Erins Hund Harry auf und davon.