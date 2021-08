Viel belastender ist aber das tragische Schicksal von Jennifers leukämiekranker Schwester. Sie kann nur überleben, wenn ein Knochenmarkspender gefunden wird. Martin hilft Jennifer, die in seiner Praxis arbeitet, bei ihrer verzweifelten Suche.



Auch Martins Schwiegermutter Anne O'Mally hat es nicht leicht. Seit ihre Enkelin Marie auf der Farm aufgetaucht ist und für ihre beiden Schwestern wieder in die Mutterrolle schlüpft, fühlt sie sich übergangen und ausgenutzt. Als sich Marie in den attraktiven und wohlhabenden Matthew McGallagher verliebt, scheint wenigstens dieser Konflikt gelöst.