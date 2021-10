Unsere Farm in Irland (8)

Die kleine Paula wird für eine Woche vom Schulunterricht suspendiert, weil sie bei einer Mathearbeit geschummelt haben soll. Paula vertraut ihrer großen Schwester Marie an, dass sie nur ihrem Schwarm Frederic helfen wollte und ihm die Lösungen auf der Toilette versteckt habe. Doch dieser Frederic ist ein junger Schwerenöter, der nun für Paulas ersten großen Liebeskummer sorgt.



Im Hause McNamara kommt es zu dramatischen Entwicklungen. Lucius ist lallend und torkelnd in der Praxis aufgetaucht. Alle glauben, dass er wieder einmal nur einen über den Durst getrunken hat. Doch nachdem er Kathie gegenüber sogar handgreiflich wird, um ihr klarzumachen, dass er absolut nüchtern ist, kochen die Emotionen über, und Kathie wirft ihn aus dem Haus. In seiner Verzweiflung wendet sich Lucius an Dr. Martin Winter, der bereits nach den ersten Untersuchungen Alarm schlägt: Lucius schwebt in akuter Lebensgefahr.