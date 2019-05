Filme | Herzkino - Kinder am Set von "Marie fängt Feuer"

Emma Brecht spielt das kleine Mädchen Emma in "Marie fängt Feuer - Lügen und Geheimnisse". Wir haben die Schauspieler Nicholas Reinke, Kathrin von Steinburg und Christine Eixenberger gefragt, was das Besondere am Dreh mit Kindern ist!