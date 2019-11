Wenn es Liebe ist

Als Doris ihren Mann mit ihren Gedanken und Fragen konfrontiert, reagiert dieser, ganz anders als erwartet, trotz seiner verletzten Gefühle eher mit Verständnis und mit absoluter Offenheit als mit Eifersucht. Er macht Doris klar, dass sie die Entscheidung, wie und mit wem sie den Rest ihres Lebens verbringen will, alleine treffen müsse. Und dass er diese Entscheidung, so schwer es ihm auch falle, akzeptieren werde. Sie hatten schöne Jahre miteinander und er liebe sie wie am ersten Tag. Aber wenn sie jetzt das Gefühl habe, gehen zu müssen, dann könne er sie nicht zwingen, zu bleiben.



Mit dieser Haltung wirft Werner nicht nur seine Frau bei ihrer Entscheidungsfindung völlig aus der Bahn, sondern provoziert auch seine Kinder und Freunde. Werners Glaube an Freiheit und Gleichberechtigung stellt das Weltbild aller Beteiligten auf die Probe - auch das des vermeintlichen Rivalen, der mit dieser Offenheit am allerwenigsten gerechnet hat und auch nicht damit umgehen kann.